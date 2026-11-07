ஏலக்காய் விலை அதிகரித்தும் தீபாவளி வியாபாரம் ‘டல்’
ஏலக்காய் விலை அதிகரித்தும் தீபாவளி வியாபாரம் ‘டல்’
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:54 PM
கம்பம்: ஏலக்காய் விலை அதிகரித்தும் தீபாவளிக்கு எதிர்பார்த்த வியாபாரம் நடக்கவில்லை என கம்பம், சின்னமனுார் வியாபாரிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள கம்பம், கூடலுார், சின்னமனுார், உத்தமபாளையம், தேவாரம் உள்ளிட்ட நகரங்கள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் ஏலத்தோட்ட வருவாயை நம்பி உள்ளன. விவசாயிகள், தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளனர். ஏலக்காய்க்கு விலை கிடைக்கும் சமயங்களில் வீடு கட்டுவது, திருமணம் நடத்துவது, தங்க நகைள், ஜவுளி வாங்குவது போன்ற விசயங்களில் ஆடம்பரமாக செலவழிப்பார்கள். இதனால் பணப் புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக ஏலக்காய் சராசரி விலை கிலோவிற்கு ரூ.3 ஆயிரம் கிடைத்து வருகிறது. இது நல்ல விலை என்பதால் விவசாயிகளிடம் பணப்புழக்கம் அதிகம் உள்ளது.
தீபாவளி சீசன் என்பதால் ஜவுளி, நகை கடை, ஸ்வீட் கடை, பலசரக்கு கடைகளில் பெரிய அளவில் வியாபாரம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் வியாபாரம் எதிர்பார்த்த அளவு இன்றி ‘டல்’ அடிக்கிறது. ஏலக்காய் விலை அதிகமாக கிடைத்தும், மக்களிடம் பணப்புழக்கம் இருந்தும் வியாபாரம் பெரிய அளவில் நடைபெறவில்லை என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.