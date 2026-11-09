/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மரக்கன்று நடவு செய்து தீபாவளி கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 08, 2026 05:12 PM
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கூடலுார்: கூடலுாரில் சோலைக்குள் கூடல் அமைப்பு சார்பில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் வெடிக்கு பதில் செடி என்ற தலைப்பில் பல ஆண்டுகளாக செடிகள் நடவு செய்து வருகின்றனர்.
இன்றும் (நவ.,8) தீபாவளியை முன்னிட்டு செடிகள் நடவு செய்தனர். சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க கூடுதல் புகை வெளியேறும் பட்டாசுகளை வெடிக்க கூடாது என உறுதிமொழி எடுத்தனர். தொடர்ந்து மரக்கன்றுகளை வளர்க்க தண்ணீர் வழங்கும் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது. ரோட்டின் சென்டர் மீடியனில் நடவு செய்யப்பட்ட செவ்வரளி கன்றுகளை பராமரிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். காலனி, கருணாநிதி காலனி பொதுமக்களை அமைப்பினர் பாராட்டினர். நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.