கோயில்களில் தீபாவளி சிறப்பு பூஜை கோலாகலம்: பக்தர்கள் திரளாக சுவாமி தரிசனம்
கோயில்களில் தீபாவளி சிறப்பு பூஜை கோலாகலம்: பக்தர்கள் திரளாக சுவாமி தரிசனம்
ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM
தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கோயில்களில் இன்று (நவ.,8) சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம, பூஜைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தேனி பெத்தாட்சி விநாயகர் கோயில், மதுரை ரோடு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், என்.ஆர்.டி., நகர் சிவ கணேச கந்த பெருமாள் கோயில், அல்லிநகரம் வரதராஜபெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்தன. பல்வேறு அலங்காரங்களில் சுவாமிகள் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பக்தர்கள் புத்தாடைகள் அணிந்து குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்னதர்.
போடி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு போடி சீனிவாசப் பெருமாள் கோயிலில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் தங்க கவச அலங்காரத்தில் பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று பெருமாளம் தரிசனம் பெற்றனர். அலங்காரத்தினை கார்த்திக் பட்டாச்சாரியார் செய்திருந்தார்.
போடி பிச்சாங்கரை மலையில் உள்ள மேலச் சொக்க நாதர் கோயில், போடி பரமசிவன் கோயில், கொண்டரங்கி மல்லைய சுவாமி கோயில், திருமலாபுரம் முத்து மாரியம்மன் கோயில், வினோபாஜி காலனி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், விசுவாசபுரம் பத்திரகாளி யம்மன் கோயிலில் உள்ள சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம் நடந்தது. போடி சுப்பிரமணியர் சுவாமி கோயிலில் முருகனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனை நடந்தது.