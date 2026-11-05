தீபாவளி இனிப்பு, காரம் விற்பனைசெய்வோர் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தல்
தீபாவளி இனிப்பு, காரம் விற்பனைசெய்வோர் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:05 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இனிப்பு, கார வகைகள் தயாரித்து விற்பனை செய்பவர்கள் உணவுப்பாதுகாப்பத்துறையினரிடம் பதிவு செய்து உரிமம் பெற வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
பண்டிகைக்காக இனிப்புகள் தயார் செய்து விற்பனை செய்பவர்களும் உரிமம் பெறுவது கட்டாயம். இனிப்பு தயாரிப்பவர்கள் தரமான மூலப்பொருட்கள், சுத்தமாக, சுகாதாரமாக தயாரித்து வினியோகம் செய்ய வேண்டும். அளவிற்கு அதிகமான நிறமிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு முறை பயன்படுத்தி சமையல் எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது. இனிப்புகள் பேக்கிங் செய்யும் போது தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி, உரிமம் எண், சைவ, அசைவ குறியீடு இட வேண்டும். தயாரிப்பாளர்கள் https://foscos.fssai.gov.in என்ற இணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். உணவு பொருட்கள் தொடர்பான புகார்களை 94440 42322 என்ற அலைபேசி எண்ணிற்கு வாட்ஸ் அப் மூலம் அனுப்பலாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து தேனி நகர்பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக இனிப்பு தயாரிப்பு பணி நடக்கும் இடங்களில் மாவட்ட உணவுப்பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் சசிதீபா, உணவுப்பாதுகாப்பு அலுவலர் லிங்கம் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.