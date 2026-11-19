UPDATED : நவ 18, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் தெரு நாய்கள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மாநில நெடுஞ்சாலையில் கூட்டமாக உலாவரும் நாய்களால் டூவீலரில் செல்பவர்கள் விபத்தில் சிக்கி சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். நகராட்சி சார்பில் சந்தை வளாகத்தில் உள்ள நாய்கள் கருத்தடை மையமும் பயன்பாடின்றி சேதமடைந்துள்ளது.
சமீபத்தில் நகராட்சி சார்பில் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தினர். ஆனாலும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை இல்லாததால் மீண்டும் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. காய்கறி மார்க்கெட், அரசமரம் பஸ் ஸ்டாப், கருணாநிதி காலனி, எம்.ஜி.ஆர். காலனி பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக நாய்கள் குறுக்கே சென்று டூவீலரில் சென்றவர்கள் பலர் விழுந்து பலத்த காயமடைந்தனர். டூவீலர் சென்ற பலரின் நாய் கடித்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். உயிர்ப்பலி அதிகரிப்பதற்கு முன் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த நகராட்சி நிர்வாகம் முன் வர வேண்டும்.