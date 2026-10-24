5 நாட்களில் ரூ. 4 லட்சம் வருவாய் டபுள் டெக்கர் பஸ்கள் அசத்தல்
5 நாட்களில் ரூ. 4 லட்சம் வருவாய் டபுள் டெக்கர் பஸ்கள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM
மூணாறு: மூணாறில் பூஜை விடுமுறையில் 'டபுள் டெக்கர்' பஸ்களில் வருவாய் ரூ.4,06,000 வசூலித்து அசத்தியது.
மூணாறில் கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ' ராயல் வியூ' எனும் திட்டத்தின் மூலம் இரண்டு 'டபுள் டெக்கர்' பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பஸ்சை சுற்றிலும் கண்ணாடி இழையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் பஸ்சில் பயணித்தவாறு இயற்கையான சுற்றுச்சூழலை ரசிக்கலாம். முதல் பஸ் 2025 பிப். 8ல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இந்த பஸ் பயணிகளிடம் அமோக வரவேற்பு கிடைத்ததால் இரண்டாம் பஸ் 2026 ஜன.4ல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.
கடந்த பூஜை விடுமுறையில் டபுள் டெக்கர் பஸ்களில் அதிக வருமானம் கிடைத்து அசத்தின. அக்.17 முதல் அக்.21 வரை ஐந்து நாட்களில் 1191 பயணிகள் பயணித்தனர். அதன் மூலம் ரூ.4,06,000 வருவாய் கிடைத்தது.
'டபுள் டெக்கர்' பஸ்களில் கீழ் தளத்தில் 12, மேல் தளத்தில் 38 என 50 இருக்கைகள் உள்ளன.
கீழ் தளத்தில் நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 200, மேல் தளத்தில் ரூ.400 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
பழைய மூணாறில் உள்ள அரசு பஸ் டிப்போவில் இருந்து தினமும் காலை 9:00 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை ஆறு முறை வீதம் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆனயிறங்கல் அணை வரை பஸ்கள் சென்று திரும்பும்.