/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அணைப்பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து
ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
அ நிறம் | அளவு
போடி: போடி, குரங்கணி பகுதியில் நேற்று முன்தினம் விடிய விடிய பெய்த மழையால் கொட்டகுடி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் அணைப்பிள்ளையார் அணையில் நீர் அருவியாய் கொட்டுகிறது.
தொடர் மழையால் கொட்டகுடி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது. போடி மூணாறு செல்லும் முந்தல் ரோட்டில் உள்ள அணைப்பிள்ளையார் அணை ஆற்றுப்பகுதியில் தடுப்பணையை தாண்டி நீர் அருவியாய் கொட்டி வருகிறது. இதனை சுற்றுலா பயணி கள், பொதுமக்களும் ரசித்து குளித்து மகிழ்கின்றனர். இந் நீரை போடி பங்காருசாமி நாயக்கர் கண்மாய், சங்கரப்பன், மீனாட்சியம் மன், புதுக்குளம் கண்மாய்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டு உள்ளன. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் மேலும் உயரும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.