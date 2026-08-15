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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ பெரியாறு அணை நீர்மட்டத்திற்கு ஏற்ப நீர்க்கசிவு சரியான அளவிலேயே உள்ளது - ஆய்வு செய்த பின் மத்திய துணை கண்காணிப்பு குழு தகவல்

﻿ பெரியாறு அணை நீர்மட்டத்திற்கு ஏற்ப நீர்க்கசிவு சரியான அளவிலேயே உள்ளது - ஆய்வு செய்த பின் மத்திய துணை கண்காணிப்பு குழு தகவல்

﻿ பெரியாறு அணை நீர்மட்டத்திற்கு ஏற்ப நீர்க்கசிவு சரியான அளவிலேயே உள்ளது - ஆய்வு செய்த பின் மத்திய துணை கண்காணிப்பு குழு தகவல்

ADDED : ஆக 12, 2026 11:30 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:30 PM

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கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நீர்க்கசிவு அணையின் உயரத்திற்கு ஏற்ப சரியான அளவிலேயே உள்ளதால் அணை பலமாகவே உள்ளது என ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்திய அணை பாதுகாப்பு ஆணைய இயக்குனர் கிரிதர் தலைமையிலான துணை கண்காணிப்புக் குழு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இதனால் அணையை கண்காணிப்பதற்கும், பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் அணில் ஜெயின் தலைமையிலான 7 பேர் கொண்ட கண்காணிப்பு குழு உள்ளது.

இக்குழுவிற்கு துணையாக அணை பாதுகாப்பு ஆணைய மண்டல இயக்குனர் கிரிதர் தலைமையில் துணை கண்காணிப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. துணைக் குழு மாதந்தோறும் அணையில் ஆய்வு மேற்கொண்டு பராமரிப்பு பணிகள் செய்வது குறித்து மத்திய கண்காணிப்பு குழுவிற்கு அனுப்பும். அதன் அடிப்படையில் அணையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

துணைகுழு இதற்கு முன் மே 15ல் ஆய்வு மேற்கொண்டது. தற்போது மழை காரணமாக நீர்மட்டம் உயர்ந்து வரும் நிலையில் நேற்று ஆய்வு நடத்தியது. குழுவில் தமிழக அரசு சார்பில் கண்காணிப்பு பொறியாளர் சாம் இர்வீன், செயற்பொறியாளர் செல்வம், கேரள அரசு சார்பில் கண்காணிப்பு பொறியாளர் சைனி ஜோசப், செயற்பொறியாளர் லெவின்ஸ் பாபு ஆகிய உறுப்பினர்கள் உடன் இருந்தனர்.

சரியான அளவில் நீர்க் கசிவு: நேற்று நீர்மட்டம் 123 அடியாக இருந்த நிலையில் (மொத்த உயரம் 152 அடி) அணையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக மெயின் அணை, பேபி அணை, மண் அணை, ஷட்டர், நீர்க்கசிவு காலரி ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டது.

அணையை ஒட்டியுள்ள 13 ஷட்டர்களில் 3, 6 ஆகிய இரண்டு ஷட்டர்கள் இயக்கிப் பார்க்கப்பட்டது. அணைப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்ட நிலநடுக்க கருவி (சீஸ்மோகிராப்), நிலஅதிர்வுக் கருவி (ஆக்சிலரோகிராப்) ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு அதன் இயக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நீர்மட்டம் 123 அடியாக இருந்த நிலையில் துணை குழு ஆய்வு மேற்கொண்ட போது நீர்க்கசிவு ஒரு நிமிடத்திற்கு 35.038 லிட்டராக இருந்தது.

நீர்மட்டத்தின் உயரத்திற்கு ஏற்ப கசிவுநீர் துல்லியமாக இருப்பதால் அணை பலமாகவே உள்ளது என துணைக் குழுவினர் தகவல் தெரிவித்தனர். உதவி செயற் பொறியாளர் ராஜகோபால், உதவி பொறியாளர் மகேந்திரன் உடன் இருந்தனர்.

ஆலோசனைக் கூட்டம்: மாலையில் குமுளி 1ம் மைலில் உள்ள பெரியாறு அணை கட்டுப்பாடு அலுவலகத்தில் இக்குழுவின் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடந்தது. இதற்கான ஆய்வு அறிக்கையை மத்திய கண்காணிப்பு குழுவிற்கு அனுப்பி வைக்கும்.

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