சீரற்ற மின் வினியோகத்தால் குடிநீர் சப்ளையில் பாதிப்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ சீரற்ற மின் வினியோகத்தால் குடிநீர் சப்ளையில் பாதிப்பு
சீரற்ற மின் வினியோகத்தால் குடிநீர் சப்ளையில் பாதிப்பு
சீரற்ற மின் வினியோகத்தால் குடிநீர் சப்ளையில் பாதிப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 05:02 PM
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தேனி, செப்.
30– தேனி நகருக்கு வைகை அணை, பழனிசெட்டிபட்டி முல்லைப்பெரியாறு, வீரப்ப அய்யனார் கோயில் பனசலாறு ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து குடிநீர் பெறப்படுகிறது. இதில்வைகை அணையில் இருந்து எடுக்கப்படும் தண்ணீர் அப்பகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு மோட்டார்கள் மூலம் பம்பிங் செய்து தேனிக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. தேனியில் சில வாரங்களாக குடிநீர் வினியோகத்தில் குளறுபடி ஏற்படுகிறது. இதுபற்றி நகராட்சி அலுவலர்கள் கூறுகையில், ‘குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், பம்பிங் மோட்டார்கள் உள்ள பகுதிக்கு மின்சாரம் வினியோகம் முறையாக இல்லை. இதனால் குடிநீர் வினியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது,’ என்றனர்.