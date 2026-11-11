டிரைவர் பற்றாக்குறை: முறையாக இயக்கப்படாத மினி பஸ்கள்: வனத்துறை மீது சுற்றுலா பயணிகள் அதிருப்தி
டிரைவர் பற்றாக்குறை: முறையாக இயக்கப்படாத மினி பஸ்கள்: வனத்துறை மீது சுற்றுலா பயணிகள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:17 AM
மூணாறு: ராஜமலைக்கு முறையாக மினி பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் வனத்துறை மீது சுற்றுலா பயணிகள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
மூணாறு அருகில் உள்ள இரவிகுளம் தேசிய பூங்காவில் வரையாடு ஏராளம் உள்ளன.
அவற்றை பார்க்க பூங்காவுக்கு உட்பட்ட ராஜமலைக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் சுற்றுலா பயணிகளை வனத்துறையினர் அனுமதிக்கின்றனர்.
ராஜமலைக்கு செல்லும் பயணிகள் 5ம் மைல் பகுதியில் நுழைவு சீட்டு பெற்று வனத்துறை சார்பிலான சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழு எனும் அமைப்பு மூலம் இயக்கப்படும் மினி பஸ்களில் அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர்.
தற்போது ஒன்பது பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அவற்றிற்கு போதிய அளவில் டிரைவர்கள் இல்லாததால் பயணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
அமைப்பு சார்பில் 22 டிரைவர்கள் உள்ளபோதும் பல்வேறு காரணங்களால் பலர் பணிக்கு வர இயலாத சூழல் நிலவுகிறது. புதிய டிரைவர்களை பணியமர்த்த வனத்துறை தயாராக உள்ளபோதும் அரசியல் கட்சியினர், பிற தரப்பினர் ஆகியோரின் தலையீடு உள்பட பல்வேறு காரணங்களால் டிரைவர்களை நியமிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த மூன்று நாட்களாக ராஜமலைக்கு செல்ல பயணிகள் குவிந்தனர்.
டிரைவர்கள் பற்றாக்குறையால் முறையாக மினி பஸ்களை இயக்க இயலவில்லை என்பதால் வனத்துறை மீது பயணிகள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.