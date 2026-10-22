டிரைவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் :கொழுக்கு மலைக்கு ஜீப் சவாரி முடக்கம்
டிரைவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் :கொழுக்கு மலைக்கு ஜீப் சவாரி முடக்கம்
UPDATED : அக் 13, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:26 PM
மூணாறு: சூரியநல்லியில் டிரைவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடத்தும் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் கொழுக்குமலைக்கு ஜீப் சவாரி முடங்கியது.
இடுக்கி மாவட்டம் சூரியநல்லி அருகில் உள்ள கொழுக்குமலை முக்கிய சுற்றுலா பகுதியாகும். அப்பகுதி தமிழகத்தில் தேனிமாவட்டம் கொட்டக்குடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது என்றபோதும், சூரியநல்லி வழியாக தான் செல்ல முடியும்.
கொழுக்குமலையில் கடல் அலை போன்று பரந்து கிடக்கும் வெண்ணிற மேகங்களுக்கு இடை சூரிய உதயம் ரம்மியமாக காணப்படும். அதனை பார்க்க தினமும் நூற்றுக்கணக்கில் பயணிகள் செல்வதுண்டு. அதற்கு சூரியநல்லியில் இருந்து கரடு, முரடான ரோட்டில் ஜீப்புகளில் செல்ல வேண்டும்.
மாவட்ட சுற்றுலா துறை, சின்னக்கானல் ஊராட்சி ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டில் ஆன்லைன் வாயிலாக கட்டணம் செலுத்தி ஜீப் சவாரி நடக்கிறது. அதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாக ஜீப் டிரைவர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
போராட்டம்: இந்நிலையில் ஆன்லைன் முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும். ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும். டிரைவர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் ஆகியோருக்கு கழிப்பறை, வாகன நிறுத்தும் இடம்,வசதிகள் செய்ய வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜீப் டிரைவர்கள் அக். 11 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் கொழுக்குமலைக்கு ஜீப் சவாரி முடங்கியது. அதனால் கொழுக்குமலைக்கு பயணிகள் செல்ல இயலாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வராததால் டிரைவர்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.