வறட்சியால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பிளாஸ்டிக் குடம் விற்பனை 'ஜோர்'
வறட்சியால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பிளாஸ்டிக் குடம் விற்பனை 'ஜோர்'
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:28 AM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் பிளாஸ்டிக் குடம் விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை சரிவர பெய்யாததால் மாவட்டத்தில் கண்மாய்கள், குளங்களில் நீர் இருப்பு குறைந்துள்ளது. நிலத்தடி நீர் மட்டமும் சரிந்துள்ளது. இதனால் பல பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட துவங்கி உள்ளது. குடிநீர் வினியோகம் பாதித்து வருகிறது. இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வினியோகம் என இருந்த நிலை, தற்போது 3 முதல் 5 நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வினியோகம் என்ற நிலை உருவாகி உள்ளது. சில இடங்களில் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் வினியோகிக்கப்படுகிறது. குடிநீர் வினியோகம் செய்யும் போதே அதிக அளவில் சேகரித்து வைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் பிளாஸ்டிக் குடங்கள், பெரிய பிளாஸ்டிக் பீப்பாய்கள் வாங்குகின்றன. இதனால் கிராமப்பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக்கு குடங்கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.
விற்பனையாளர்கள் கூறுகையில், 'குடத்தின் தண்ணீர் கொள்ளளவு, தரத்தை பொறுத்து ரூ. 70 முதல் ரூ.120 வரை விற்பனையாகிறது. குடிநீர் வனியோகம் குறைந்துள்ளதால் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் குடங்களை கடந்த சில நாட்களாக வாங்குகின்றனர்,' என்றார்.