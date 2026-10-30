குழாய்கள் மூலம் 15 குளங்களில் நீர் நிரப்பும் திட்டம் நிறைவேறுமா: வறட்சியில் உள்ள ஆண்டிபட்டி விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
குழாய்கள் மூலம் 15 குளங்களில் நீர் நிரப்பும் திட்டம் நிறைவேறுமா: வறட்சியில் உள்ள ஆண்டிபட்டி விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:30 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி தாலுகாவில் உள்ள 15 க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள், கண்மாய்களுக்கு முல்லைப் பெரியாறு உபரி நீரை குழாய் மூலம் கொண்டு சென்று நிரப்பும் திட்டம் நிறைவேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் உள்ளனர்.
ஐந்து மாவட்டங்களின் பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வைகை அணை ஆண்டிபட்டி பகுதியில் இருந்தும், பல கிராமங்களில் தண்ணீர் பிரச்னை நிலவுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் வறட்சியின் தாக்கம் அதிகமாவதால் விவசாயிகள் பலரும் தங்கள் தொழிலை கைவிட்டு மாற்று வேலை தேடி வெளியூர் செல்லும் அவலம் உருவாகிறது. விவசாயத்தை சார்ந்துள்ள கால்நடை வளர்ப்பு தொழிலும் பாதிப்படைகிறது. இப் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஆண்டிபட்டி தாலுகாவில் உள்ள 15க்கு மேற்பட்ட குளங்கள், கண்மாய்களுக்கு முல்லைப் பெரியாறு உபரி நீரை குழாய் மூலம் கொண்டு சென்று நிரப்புவதற்கு இப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்ற நீர்வளத்துறையினர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.351 கோடியில் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து அரசுக்கு அனுப்பி உள்ளனர்.
15 கண்மாய்,குளங்கள் பயன்பெறும்
நீர்வளத்துறையினர் கூறியதாவது: முல்லைப் பெரியாற்றில் மேலக்கூடலூரில் இருந்து ஆண்டிபட்டி ஏத்தக்கோவில் வரை 74 கி.மீ., தூரத்திற்கு குழாய் பதித்து தண்ணீர் கொண்டு வர திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாசனத்திற்கு மட்டும் நீர் வழங்கும் இத்திட்டத்தில் ஆண்டிப்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள தெப்பம்பட்டி கண்மாய், கோத்தலுத்து அதிகாரி கண்மாய், புல்வெட்டி குளம், ஆசாரிபட்டி கண்மாய், பிச்சம்பட்டி கண்மாய், ஜி.உசிலம்பட்டி குளம், மரிக்குண்டு கண்மாய், மறவபட்டி ருத்ராயப் பெருமாள் கோயில் கண்மாய், ஏத்தக்கோவில் கண்மாய் மற்றும் ஜம்புலிப்புத்தூர் கண்மாய் உட்பட 15 க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள், கண்மாய்களுக்கு நீர்கிடைக்கும். குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் நிரம்புவதால் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் மேம்பட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் உயரும். இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.
தேய்ந்து வரும் வாழ்வாதாரம்
விவசாயிகள் கூறியதாவது: கடந்த பல ஆண்டுகளாக இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகின்றனர். ஒவ்வொரு முறையும் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதாக ஆசை வார்த்தை கூறுகின்றனர். ஆனால் திட்டம் தான் நிறைவேறுவதில்லை. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேய்ந்து வருகிறது என்றனர்.