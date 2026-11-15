/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/போதை விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:54 PM
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தேனி: வீரபாண்டி அருகே வெங்கடாசலபுரத்தில் உள்ள வரத வேங்கடரமண மேல்நிலைப்பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் போதை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தினகரன் தலைமை வகித்து ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். முக்கிய தெருக்கள் வழியாக போதை விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி பள்ளி மாணவர்கள் ஊர்வலம் சென்றனர். பள்ளியின் போதை தடுப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் லதா, ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., அலுவலர் சுந்தரராஜ் விழிப்புணர்வு ஏற்பாடுகளை செய்தார்.