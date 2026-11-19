/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/போதை விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:28 PM
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தேனி: வீரபாண்டி கோயில் அருகே தேனி எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் போதை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று துவக்கி வைத்தார்.
பொதுமக்களுடன் ‘போதையில்லா கிராமம்’ என்ற தலைப்பில் கலந்துரையாடினார். மேலும் போதையின் தீமை குறித்தும், போதை பொருட்கள் விற்றால், பயன்படுத்தினால் தகவல் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்கவும் அறிவுறுத்தினார். வீரபாண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருகை பதிவேட்டை ஆய்வு செய்தார். அதன் செயல்பாடுகளை இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ.க்களிடம் கேட்டு அறிந்தார். மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் திடீர் ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக அவர் கூறினார்.