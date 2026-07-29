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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/வறட்சியால் மேய்ச்சல் நிலங்கள் காய்ந்து தீவனத்திற்கு ﻿ தட்டுப்பாடு: வெளி மாவட்டத்திற்கு நாட்டு மாடுகள் செல்லும் நிலை

வறட்சியால் மேய்ச்சல் நிலங்கள் காய்ந்து தீவனத்திற்கு ﻿ தட்டுப்பாடு: வெளி மாவட்டத்திற்கு நாட்டு மாடுகள் செல்லும் நிலை

வறட்சியால் மேய்ச்சல் நிலங்கள் காய்ந்து தீவனத்திற்கு ﻿ தட்டுப்பாடு: வெளி மாவட்டத்திற்கு நாட்டு மாடுகள் செல்லும் நிலை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:26 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:26 AM

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ஆண்டிபட்டி பகுதியில் சித்தார்பட்டி, மஞ்சிநாயக்கன்பட்டி, சென்னமநாயக்கன்பட்டி, மகாலிங்காரம், வேலாயுதபுரம், ஏத்தக்கோவில், பந்துவார்பட்டி, கல்லுப்பட்டி உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்டு மாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. கம்பம், கூடலுார் பகுதியில் ஏராளமானோர் பல ஆயிரம் நாட்டு மாடுகள் வளர்க்கின்றனர். ஸ்ரீவி., மேகமலை புலிகள் காப்பகமாக மாறிய பின் வனத்துறையின் கெடுபடியால் நாட்டு மாடுகளை வனப்பகுதிக்குள் மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. மலைப்பகுதியை ஒட்டி உள்ள தரிசு நிலங்களையும், கண்மாய் பகுதிகளையும் மேய்ச்சல் நிலங்களாக பயன்படுத்தி வந்தனர்.

தீவனம் தண்ணீர் கிடைக்காத அவலம்: இந்நிலையில் ஆண்டிபட்டி பகுதியில் சில மாதங்களாக மழை இல்லாததால் மேய்ச்சல் நிலங்கள் காய்ந்து பசுமை மறைந்து விட்டது. பல கி.மீ., தூரம் சென்றாலும் நாட்டு மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனம், தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டு மாடு வளர்ப்பவர்கள் இப்பகுதியில் இருந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்டு மாடுகளை வத்தலகுண்டு, செக்கானூரணி, செல்லம்பட்டி, கருமாத்தூர், மதுரை பகுதிகளில் நெல் அறுவடை செய்யப்பட்ட நிலங்களில் மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்றுள்ளனர்.

நிலங்களுக்கு இயற்கை உரமாகும் சாணம்: நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பவர்கள் கூறியதாவது: தீவன தட்டுப்பாட்டால் நாட்டு மாடுகளை வெளி மாவட்டங்களுக்கு ஓட்டிச்செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வெளி மாவட்டங்களில் நாட்டு மாடுகளை வயல்வெளி கொட்டத்தில் இரவில் அடைத்து விடுவர். நாட்டு மாடுகளின் சாணம் விவசாய நிலங்களில் உரமாகிவிடும். இரவில் மாடுகள் தங்கும் நிலங்களின் உரிமையாளர்கள் கொடுக்கும் சிறு தொகை அன்றாட செலவுக்கு சரியாகிவிடும்.

வெளியிடங்களுக்கு செல்லும்போது செலவு மட்டும் தான் ஏற்படும் வரவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதனால் நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பவர்கள் தற்போது கடும் சிரமத்தை சந்தித்துள்ளனர்.

இவ்வாறு கூறினர்.

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