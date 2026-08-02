மேகமலையில் விடிய விடிய மழை: சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு
மேகமலையில் விடிய விடிய மழை: சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு
ADDED : ஆக 02, 2026 01:31 AM
கம்பம்: மேகமலைப் பகுதியில் விடிய விடிய பெய்த தொடர் சாரல் மழை காரணமாக நேற்று அதிகாலை முதல் சுருளி அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க வனத்த்துறை தடை விதித்தது.
சுருளி அருவியில் தினமும் குளிப்பதற்கென பொது மக்கள், மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகின்றனர். கோடை காலங்களில் அருவியில் தண்ணீர் கொட்டுவது நின்று விடும்.
ஆனால் ஜூன் மாதம் தென்மேற்கு பருவ மழை துவங்கியவுடன் அருவியிலும் தண்ணீர் வரத்து துவங்கும். ஆனால் இந்தாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை ஏமாற்றியதால், அருவி கடந்த சில மாதங்களாக வறண்டு இருந்தது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு விடிய விடிய பெய்த தொடர் சாரல் மழை காரணமாக மேகமலை, இரவங்கலாறு தூவானம் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து பெருக்கெடுத்த மழை நீர் சுருளி அருவியில் வெள்ளாமாக கொட்ட துவங்கியது. இதனால் அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.