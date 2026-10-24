கல்வித்துறை சீனியாரிட்டி பட்டியலில்குளறுபடி : உதவியாளர்கள் புலம்பல்
கல்வித்துறை சீனியாரிட்டி பட்டியலில்குளறுபடி : உதவியாளர்கள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
தேனி: தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள மாநில சீனியாரிட்டி பட்டியலில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளதாக உதவியாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.
இத்துறையில் சி.இ.ஓ., டி.இ.ஓ., அலுவலகங்களில் இளநிலை உதவியாளர்கள் பதவி உயர்வில் உதவியாளர்களாகவும், தேர்வு மூலம் நேரடியாக உதவியாளர்களாகவும் பலர் பணிபுரிகின்றனர். உதவியாளர்களாக பணிபுரிபவர்களுக்கு இருக்கை கண்காணிப்பாளராக (desk superintendent )பதவி உயர்வு வழங்கப்படும். இதில் நேரடியாக உதவியாளர் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு இணையாக, பதவி உயர்வில் உதவியாளர்களாக பணிபுரிவர்களுக்கும் இருக்கை பணி கண்காணிப்பாளர் பதவி உயர்வு வழங்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
இந்நிலையில் உதவியாளர்களுக்கான சீனியாரிட்டி பட்டியலை பள்ளிக்கல்வி பணியாளர் தொகுதி இணை இயக்குனரகம் அக்., 22 ல் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் 1905 உதவியாளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
உதவியாளர்கள் கூறுகையில், ‘வெளியிடப்பட்ட முன்னுரிமை பட்டியலில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளன. இளநிலை உதவியாளர்கள் பதவி உயர்வு பெற்று உதவியாளர்களாக பொறுப்பேற்ற தேதியை சீனியாரிட்டியாக காண்பிக்காமல், இளநிலை உதவியாளராக சேர்ந்த தேதியை அடிப்படையாக கொண்டு சீனியாரிட்டியில் வெளியிட்டுள்ளனர். இதனை திருத்தி வெளியிட வேண்டும்,’ என்றனர்.