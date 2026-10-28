புதிய ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்குபரிந்துரை
புதிய ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்குபரிந்துரை
UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
தேனி: புதிய ஓட்டுச்சாவடிகள் உருவாக்குவது, இடமாற்றம் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்ய தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார் முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: மாவட்டத்தில் 4 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. சட்டசபை தேர்தலுக்காக வெளியிடப்பட்ட வாக்காளர்பட்டியலில் மொத்தம் 10.41 லட்சம் வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர். அதற்கு பின் நடந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகள் 5178 வாக்காளர்கள் இணைக்கப்பட்டனர். அக்., 26 நிலவரப்படி ஆண்கள் 5.08 லட்சம் பேர், பெண்கள் 5.38 லட்சம் பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 176 பேர் என 10.46 லட்சம் பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
தேர்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படி 1200 வாக்களர்களுக்கு கூடுதலாக உள்ள பெரியகுளம் தொகுதியில் பாகம் 250 ஊஞ்சாம்பட்டி அங்கன்வாடி மையம்(1326 வாக்காளர்கள்), போடி தொகுதியில் பாகம் எண் 251 அரண்மனைப்புதுார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு பகுதி கட்ட கிழக்கு பகுதி ஓட்டுச்சாவடி மையம் (1216 வாக்காளர்கள்) இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீண்ட துாரத்தில் அமைந்துள்ள ஓட்டுச்சாவடிகள் டி.கள்ளிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள பாகம் எண் 143 மையம், பாகம் என 146 மையம் ஆகிய இரு மையங்களும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் 10 ஓட்டுச்சாவடிகள் இடம் மாற்றியும், 4 ஓட்டுச்சாவடிகள் மாறு சீரமைக்கப்பட்டும், 4 புதிய ஓட்டுச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.