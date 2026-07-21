/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ தொட்டு விடும் துாரத்தில் மின் கம்பி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:28 AM
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கூடலுார்: கூடலுார் கருணாநிதி காலனி முதல் குறுக்கு தெருவில் மின்கம்பத்திலிருந்து செல்லும் மின் கம்பி தாழ்வாக செல்கிறது. நடந்து செல்லும் மக்கள் அச்சத்துடன் கடந்து செல்கின்றனர்.
தொட்டுவிடும் தூரத்தில் மின்கம்பி இருப்பதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் மின்வாரியத் துறையிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் இதுவரை சீரமைக்கவில்லை என புலம்பியுள்ளனர்.
அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கு முன் மின் கம்பியை சீரமைக்க மின்வாரியத் துறை முன் வர வேண்டியது அவசியமாகும்.