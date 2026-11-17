மின்வாரிய உடற் தகுதி தேர்வு பெண்களுக்கு தளர்வு தேவை
மின்வாரிய உடற் தகுதி தேர்வு பெண்களுக்கு தளர்வு தேவை
UPDATED : நவ 16, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:10 PM
தேனி: போடி அருகே குப்பிநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் சக்தி ராம திலகம் 33.
இவர் 2025 ல் நடந்த தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் கள உதவியாளர் பணிக்கான எழுத்து தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றார். இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். அதில், மின்வாரிய கள உதவியாளர் பணிக்கான உடற்தகுதி தேர்வு தற்போது நடக்கிறது. இந்த ஆண்டு 35 கிலோ எடை சுமந்தபடி ஓடுதல், 30 அடி மின்கம்பத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஏறுதல் என பெண்களுக்கு புதிய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2013, 2016 ல் நடந்துமுடிந்த கள உதவியாளர் தேர்வுகளில் இந்நிபந்தனைகள் விதிக்கவில்லை. தற்போது விதித்துள்ளதால் குடும்ப பெண்கள், திருமணமானவர்கள், திடீர் எடை உயர்வு அடைந்தவர்கள், அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள் உடற்தகுதி தேர்வில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. மழைக்காலம் என்பதால் பயிற்சி எடுக்க முடியாத நிலையும் உள்ளது. முதல்வர் விஜய், மின்வாரிய கள உதவியாளர் பணிக்கான அனைத்து பெண்களுக்கான உடற்தகுதி தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது 30 அடி கம்பத்தை ஏறுவதில் தளர்வு அளிக்க வேண்டும்’ என்றார்.