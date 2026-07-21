﻿ தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:27 AM
தேனி: தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம்(டாக்பியா), ஓய்வு பெற்ற பணியாளர் சங்கம் (டாக்ரியா) சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
டாக்பியா மாவட்ட தலைவர் அருணகிரி, டாக்ரியா மாவட்ட தலைவர் ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தனர். ஏப்., 2023க்கு பின் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு புதிய ஊதியம் நிலுவைத் தொகையுடன் வழங்க வேண்டும்.
சங்கங்களில் இரு ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் கணினி பணியாளர்களை சிறப்பு தேர்வுகள் மூலம் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக ரூ.25 லட்சம் பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 15 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
நிர்வாகிகள் காமராஜ் பாண்டியன், சரவணன், செல்லாண்டி, காளிப்பாண்டி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஆர்பாட்டத்தை தொடர்ந்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.