சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பிரச்னை இடுக்கியில் அக்.16ல் பந்த்
சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பிரச்னை இடுக்கியில் அக்.16ல் பந்த்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:36 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணர் திறன் பிரச்னை தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் அக்.16ல் பந்த் நடக்கிறது.
இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணர் திறன் பகுதிகளாக 51 வருவாய் கிராமங்கள் மத்திய அரசு வெளியிட்ட பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன. அதில் 23 வருவாய் கிராமங்களை நீக்க வேண்டும் என கேரள அரசு, மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதனிடையே சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் தொடர்பாக மாவட்டத்தில் மக்கள் இடையே குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில், காட்டு யானைகள் நடமாட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் தொடர்பாக மத்திய அரசிடம், மாநில அரசு தாக்கல் செய்த நில அளவை வரை படத்தை வெளியிட வேண்டும். தோட்ட பகுதிகளில் நடமாட்டம், பணி புரியும் சுதந்திரம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தும் உத்தரவை வாபஸ் பெற வேண்டும். காட்டு யானைகளின் வழித்தடம் என கூறி வேலிகள், கட்டடங்கள் அகற்றும் பணிகளை கைவிட வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் அக். 16ல் மாவட்ட அளவில் காலை 6:00 முதல் மாலை 6:00 வரை பந்த் நடக்கிறது. அத்தியாவசிய தேவைக்கு செல்லும் வாகனங்கள், பிற பகுதிகளில் இருந்து வரும் பயணிகளின் வாகனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் அமைதியான முறையில் பந்த் நடத்தப்படும் என கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் தெரிவித்தனர்.