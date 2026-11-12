தேவிகுளம் முன்னாள் மார்க்சிஸ்ட் எம்.எல்.ஏ., ஆதிதிராவிடர் இல்லை: கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் ‘கிர்தாட்ஸ்’ அறிக்கை
தேவிகுளம் முன்னாள் மார்க்சிஸ்ட் எம்.எல்.ஏ., ஆதிதிராவிடர் இல்லை: கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் ‘கிர்தாட்ஸ்’ அறிக்கை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:56 PM
மூணாறு: தேவிகுளம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜா ஆதிதிராடர் பிரிவை சார்ந்தவர் இல்லை என 'கிர்தாட்ஸ்' அமைப்பு கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.
கேரளாவில் 2021ல் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தேவிகுளம் (தனி) தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த ராஜா வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட காங்., கூட்டணி வேட்பாளர் குமார், கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த ராஜா போலி ஆவணங்கள் மூலம் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதாக கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
ராஜா ஆதிதிராவிடர் என்பதற்கான போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என கூறி, பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் எம்.எல்.ஏ., பொறுப்பில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்து உயர்நீதி மன்றம் 2023ல் மார்ச்சில் உத்தரவிட்டது.
இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக ராஜா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்தார். உச்ச நீதிமன்றம் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து ராஜாவின் வெற்றியையும், எம்.எல்.ஏ., பொறுப்பையும் உறுதி செய்து கடந்தாண்டு உத்தரவிட்டது. அதன் பின்னர் 2 ஆண்டுகளாக முடங்கிய ஊதியம்,அனைத்து சலுகை தொகையை அரசு வழங்கியது.
கேரளாவில் ஜாதி சான்றிதழ் தொடர்பான குழப்பங்கள், அதன் உண்மை தன்மை ஆகியவற்றை கேரளா ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி, பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஆய்வு நிறுவனம் எனும் 'கிர்தாட்ஸ்' அமைப்பு விசாரித்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அந்த அமைப்பிடம் குமார், முன்னாள் எம்.எல். ஏ., ராஜாவின் ஜாதி சான்றிதழ் தொடர்பாக புகார் அளித்தார்.
அந்த விசாரணையில் சுணக்கம் ஏற்பட்டதால், விசாரணையை விரைந்து முடிக்குமாறு கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தில் குமார் மனு தாக்கல் செய்தார். அது தொடர்பாக கிர்தாட்ஸ் அமைப்பின் விஜிலன்ஸ் பிரிவு விளக்கம் அளித்து உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.
அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: தேவிகுளம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராஜா ஆதிதிராவிடர் பிரிவை சார்ந்தவர் இல்லை. கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர். அவரது பெற்றோர், குடும்பத்தினர், பிள்ளைகள் உள்பட அனைவரும் கிறிஸ்தவ மத விசுவாசம் கொண்டவர்கள் என விசாரணையில் தெரியவந்தது என கூறப் பட்டுள்ளது.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜா ஆதிதிராவிடர் அல்ல என நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில், அவர் எம்.எல்.ஏ. கால அளவில் பெற்ற ஊதியம், சலுகைகள் ஆகியவற்றின் தொகையை திரும்ப செலுத்த வேண்டி வரும். சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.