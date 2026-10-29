/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கல்லுாரியில்பஜார் நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 28, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
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தேனி: தேனி நாடார் சர்வதி பொறியியல் கல்லுாரியில் மாவட்ட மகளிர் திட்டம் சார்பில் கல்லுாரி பஜார் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மகளிர் திட்ட இயக்குநர் வீரச்சாமி தலைமை வகித்தார். தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார்கள் உறவின் முறை தலைவர் தர்மராஜன் முன்னிலை வகித்தார். பல்வேறு சுய உதவிக்குழுவினர் தயாரித்த ஆடைகள், மூலிகை பொருட்கள், உணவுப்பொருட்கள் காட்சி படுத்தினர். கல்லுாரி மாணவர்கள் தேவையான பொருட்களை வாங்கினர். நிகழ்ச்சியில் உறவின்முறை துணைத்தலைவர் ஜீவகன், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்தவேல், பொருளாளர் ராமச்சந்திரன், கல்லுாரி செயலாளர் சோமசுந்தரம், இணைச்செயலாளர் சுப்ரமணி, கல்லுாரி முதல்வர் மதளை சுந்தம், மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.