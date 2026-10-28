வரி வசூலித்தால் போதாதுவசதிகள் செய்திட எதிர்பார்ப்பு
வரி வசூலித்தால் போதாதுவசதிகள் செய்திட எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
தேனி: தேனி நகராட்சி சார்பில் வரி வசூலித்தால் மட்டும் போதாது வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என பொதுமக்கள் புலம்புகின்றனர்.தேனி நகராட்சியில் 33 வார்டுகளில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். நகராட்சி சார்பில் சொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம், பாதாள சாக்கடை கட்டணம், குப்பை வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக வரி வசூல் மந்த நிலையில் உள்ளதால் அலுவலர்கள் நேரடியாக வீடுகளுக்கு சென்று வசூலில் ஈடுபடுகின்றனர்.
வசூலுக்கு செல்லும் அலுவலர்களிடம் ‘ நகராட்சிக்கு முறையாக வரி செலுத்துகிறோம் ஆனால், சரியாக குடிநீர் வழங்குவதில்லை. சாக்கடை சுத்தம் செய்வதில்லை. வீடுகளில் குப்பை வாங்குவதில்லை. இந்த நிலையில் எப்படி வரி செலுத்த முடியும்’ என குமுறலை வெளிப்படுத்த துவங்கி உள்ளனர்.
கவுன்சிலர்கள் புலம்பல்வார்டுளில் ஏதாவது பிரச்னை என்றால் அலுவலர்களிடம் தெரிவித்தாலும் நடவடிக்கை இல்லை. கமிஷனரை அலுவலகத்தில் பார்க்க முடிவதே இல்லை. கேட்டால் போடி நகராட்சிக்கு சென்றுள்ளார். கலெக்டர் அலுவலக கூட்டத்திற்கு சென்றுள்ளார் என்கிறார்கள். நகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கவுன்சிலர்களும் புலம்பி வருகின்றனர்.