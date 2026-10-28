சிறையில் தப்பிய கைதிகள் :கம்பமெட்டில் தீவிர சோதனை

UPDATED : அக் 27, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:08 PM
கம்பம்: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து தப்பியோடிய கைதிகளை பிடிக்க இருமாநில எல்லையில் போலீசார் திவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தேனி மாவட்ட சிறை சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் நேற்று (அக்.,26) இரவு தப்பி சென்றனர். கைதிகள்
தப்பியோடிய தகவல் கிடைத்ததும் தமிழக கேரள எல்லையோர சோதனை சாவடிகள் உஷார் படுத்தப்பட்டன. நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய கம்பமெட்டு சோதனை சாவடியில் உத்தமபாளையம் டி.எஸ்.பி. சந்திரசேகர் தலைமையில் கேரளாவிற்குள் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களையும் சோதனைக்கு பின் அனுமதித்தனர். மேலும் கோம்பை ராமக்கல் மெட்டு,சாக்குலூத்து மெட்டு, தேவாரத்தில் இருந்து செல்லும் பாதைகளிலும் வனத்துறை உதவியுடன் தேடுதல் வேட்டையில் அந்தந்த ஸ்டேஷன் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
போலீசார் ஒருபிரிவினர் மேகமலை பகுதியிலும் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேகமலை வனத்துறை சோதனை சாவடியிலும் வாகனத்தில் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளை தீர விசாரித்தே அனுமதிக்கின்றனர்.