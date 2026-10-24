சீன மருத்துவத்தில் பயன்படும் அதிய காளான் கம்ப மெட்டில் கிடைத்தது
சீன மருத்துவத்தில் பயன்படும் அதிய காளான் கம்ப மெட்டில் கிடைத்தது
ADDED : அக் 23, 2026 08:01 PM
கம்பம்: கம்பமெட்டு அருகே ஏலத்தோட்டத்தில் சீன மருத்துவத்தில் பயன்படும் காளான் வகையினை கண்டறிந்துள்ளனர்.
கேரள மாநிலம், கம்பமெட்டு அருகே குழித்தொழு பாரக் கடவு என்ற இடத்தில் கம்பத்தை சேர்ந்த செந்தில்குமாருக்கு ஏலத்தோட்டம் உள்ளது. இங்கு ஏலக்காய் பறிக்க சென்ற தொழிலாளர்கள் ஏலச் செடிக்கு கீழ் வெள்ள குடையை கவிழ்த்து வைத்தது போன்ற காளான் ஒன்றை பறித்தனர்.
இந்த காளான் பற்றி கல்லூரி பேராசிரியர் கூறியதாவது : இதனை பாலஸ் இண்டுசியேட்டஸ் ( Phallus indusiatus ) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அல்லது மூங்கில் காளான் ( Bamb00 mushroom ) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தொப்பி கீழ் நோக்கி வலை போன்ற வெண்மை நிறத்தில் உள்ளது. 25 செ.மீ. உயரம் கொண்டது. இந்த காளான் முதிர்ச்சியடையும் போது ஒரு வித துர்நாற்றம் வீசும். ஈக்கள் மற்றும் சிறிய பூச்சிகளை கவர்ந்திழுத்து, அதன் வித்துக்களை பரப்பும். அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, சீனா போன்ற நாடுகளில் கிடைக்கிறது. சீனாவில் மருத்துவத்தில் இக் காளான் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அங்கு சூப், இறைச்சி உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இளம் காளான் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். முதிர்ச்சியடைந்த காளான் துர்நாற்றம் வீசும். வளமான மண்னில் வளருவதற்கான வாய்ப்புக்கள் உள்ளது என்றார்.