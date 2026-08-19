/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ விவசாயிகள் அடையாள எண் பெற அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM
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தேனி, ஆக.14–
விவசாயிகள் மத்திய, மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்களில் பயனடையும் வகையில் தனி அடையாள எண் வழங்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
இந்த பணியை வேளாண், தோட்டக்கலைத்துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர். மாவட்டத்தில் இதுவரை 89 சதவீதம் அதாவது 44,888 விவசாயிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் அருகில் உள்ள வேளாண், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களுக்கு நிலத்தின் அடங்கல், ஆதார் நகல், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி ஆகியவற்றுடன் சென்று பதிவு செய்து அடையாள எண் பெறலாம் என கலெக்டரிடன் நேர்முக உதவியாளர்(வேளாண்) வளர்மதி தெரிவித்தார்.