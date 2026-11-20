UPDATED : நவ 19, 2026 11:25 PM
ADDED : நவ 19, 2026 05:46 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தி வந்த மேய்ச்சல் எருமை மாடுகளை விவசாயிகள் ஓட்டி வந்து ஸ்டேசனை முற்றுகையிட்டனர்.
கூடலுார் அருகே ஒழுகுபுளி பகுதியில் நெல், வாழை, தென்னை உள்ளிட்ட சாகுபடி நிலங்கள் உள்ளன. கடந்த சில மாதங்களாக இதனை ஒட்டியுள்ள தரிசு நிலங்களில் ஏராளமான எருமைகளை மேய்ச்சலுக்காக ஓட்டி வருகின்றனர். கூட்டமாக வரும் எருமைகள் ஒட்டியுள்ள விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்கள் மற்றும் மோட்டார்களை சேதப்படுத்தி வந்தது. இது குறித்து விவசாயிகள் போலீசில் புகார் செய்தனர். இனிமேல் விளைநிலங்களுக்குள் வராமல் பார்த்துக் கொள்வதாக எருமை மேய்ப்பவர்கள் உறுதி அளித்திருந்தனர்.
இருந்த போதிலும் நேற்று காலை மீண்டும் எருமைகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதப்படுத்தின. இதனால் விவசாயிகள் அனைத்து எருமைகளையும் ஓட்டி வந்து கூடலுார் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு முற்றுகையில் ஈடுபட்டனர். இரு தரப்பினரிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதை தொடர்ந்து, ஸ்டேஷன் முன்பு போக்குவரத்துக்கு இடையூராக நிறுத்தப்பட்டிருந்த எருமைகள் மாற்று இடத்திற்கு ஓட்டிச் செல்லப்பட்டது. ஸ்டேஷனுக்கு முன்பு எருமைகள் குவிந்ததால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.