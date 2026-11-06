/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விவசாயிகள் விருதுக்குவிண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:32 PM
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தேனி: தமிழக அரசு சார்பில் ஆண்டு தோறும் நம்மாழ்வார் விருது உயிர்மவேளாண்(இயற்கை வேளாண்) முறையில் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இந்தாண்டு நம்மாழ்வார் விருது 5 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருதுடன் ரூ. 2 லட்சம் ரொக்கம் வழங்கப்படும். விண்ணப்பிக்கும் விவசாயிகள் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் ஒரு ஏக்கர் பரப்பில் இயற்கை விவசாயம் செய்திருக்க வேண்டும். விருப்ப முள்ள விவசாயிகள் உழவர் செயலி அல்லது https://www.tnagrinet.tn.gov.in/ என்ற இணைய பக்கத்தில் நவ.,15க்குள் ரூ.100 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் என வேளாண் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.