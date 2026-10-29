கூட்டுறவு சங்கங்களில் டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ் உரங்கள் பற்றாக்குறை: வேளாண் பணிகள் பாதிப்பதாக விவசாயிகள் புலம்பல் பற்றாக்குறை
கூட்டுறவு சங்கங்களில் டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ் உரங்கள் பற்றாக்குறை: வேளாண் பணிகள் பாதிப்பதாக விவசாயிகள் புலம்பல் பற்றாக்குறை
UPDATED : அக் 29, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் உள்ள பல கூட்டுறவு சங்கங்களில் டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ், காம்ப்ளக்ஸ் உள்ளிட்ட உரங்களுக்கு பற்றாக்குறை உள்ளது. இதனால் பயிர்களுக்கு இட வேண்டிய உரங்கள் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் 110க்கும் அதிகமான கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்படுகின்றன. இவை மதுரை மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கீழ் இயங்குகின்றன. இதில் 73 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பயிர் கடன் பெறும் விவசாயிகளுக்கு கடன் தொகையில் 10 சதவீதத்திற்கு உரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு அரசின் 'டான்பெட்' நிறுவனம் மூலம் உரங்கள் விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனர்.
கூட்டுறவுச்சங்கங்களில் தனியார் கடைகளை விட விலை குறைவாக விற்பனை செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் விரும்பி வாங்குவார்கள். கடந்த வாரங்களில் பெய்த நல்ல மழையால் மாவட்டம் முழுவதும் பயிர் சாகுபடி பணிகள் சுறுசுறுப்பாக நடந்து வருகிறது. அடி உரம் இடுவதற்காக கூட்டுறவு சங்கங்களில் கம்ப்ளக்ஸ், பொட்டாஷ், டி.ஏ.பி., உள்ளிட்ட உரங்கள் கேட்கும் விவசாயிகளிடம் குறிப்பிட்ட உரம் இல்லை என கூட்டுறவு சங்கத்தினர் திருப்பி அனுப்புகின்றனர். குறிப்பாக பெரியகுளம், உத்தமபாளையம், போடி தாலுகா பகுதிகளில் உள்ள சங்கங்களில் இந்த நிலை கடந்த 10 நாட்களாக உள்ளது. ஆனால் விவசாயிகள் அதிகம் வாங்காத நானோ யூரியா உள்ளிட்டவை அதிகம் கையிருப்பு உள்ளன. விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்கள் இல்லை என்றும் வேறு சங்கத்தில் உள்ளது என கூறுவதால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைகின்றனர்.
கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரங்கள் போதிய கையிருப்பு உள்ளது. சங்கத்தினர் தேவை தொடர்பான பட்டியல் அனுப்பினால் டான்பெட் நிறுவனம் மூலம் அனுப்புகிறோம் என்றனர்.
விலை உயர்வால் இருப்பு பிரச்னை:
கூட்டுறவு சங்க செயலாளர்கள் கூறியதாவது: கடந்த சில நாட்களாக உரங்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக ரூ.1800க்கு விற்ற பொட்டாஷ் ரூ.1975க்கும், காம்ப்ளக்ஸ்(20:20 க்கு) ரூ. 1450ல் இருந்து ரூ.1650 என உயர்ந்துள்ளது. இதே போல் மற்ற உர விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கையிருப்பில் உள்ள அனைத்து உரங்களையும் விற்பனை செய்த பின் புதிதாக அனைத்து உரங்களையும் இறக்க சிலர் திட்டமிட்டுள்ளனர். காரணம் ஒரு மூடை விலை குறைவாகவும், மற்றொரு மூடை விலை அதிகமாக இருந்தால் விலை உயர்த்தி விற்பனை செய்வதாக புகார் எழும். இதனை தவிர்க்க சில செயலாளர்கள் பழைய உர மூடைகள் அனைத்தையும் விற்பனை செய்த பின் புதிதாக வாங்க உள்ளனர். டான்பெட்டிலும் சில உரங்கள் இல்லை என கூறுகின்றனர். சில இடங்களில் விவசாயிகள் தாங்கள் விரும்பும் நிறுவன உர மூடை இல்லை என புகார் எழுப்புகிறார்கள் என்றனர்.