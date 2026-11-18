விவசாய அடையாள அட்டை பதியமுகாம்: அலுவலர்கள் வலியுறுத்தல்
விவசாய அடையாள அட்டை பதியமுகாம்: அலுவலர்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
தேனி: விவசாய அடையாள அட்டை பதிவு செய்ய கிராமங்கள் தோறும் சிறப்பு முகாம் நடத்த உதவி வேளாண், தோட்டக்கலைஅலுவலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் விவசாய அடையாள அட்டை பதிவு செய்யாத விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்த அடையாள அட்டை பதிவு செய்ய சில பகுதிகளில் விவசாயிகள் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில்லை என உதவி வேளாண், தோட்டக்கலை அலுவலர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது; அடையாள அட்டை பதிவு செய்ய விவசாயிகள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசிக்கு 3 முறை ஓ.டி.பி., அனுப்பபடும். ஆனால், சைபர் குற்றங்கள் எச்சரிக்கையால் பல விவசாயிகள் ஓ.டி.பி., கூற மறுக்கின்றனர். பலர் வெளி மாவட்டங்கள், மாநிலங்களுக்கு வேலைக்கு சென்றுள்ளனர். இதனால் இதுவரை பதிவு செய்யாத விவசாயிகளுக்கு அடையாள அட்டை பெற பதிவு செய்யும் பணியில் சுணக்கம் நிலவுகிறது.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அரசுதுறை அலுவலகங்களான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் அல்லது பொது இடங்களில் குறிப்பிட்ட நாளில் சிறப்பு முகாம் நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு நடத்தினால் அடையாள அட்டை பதிவு செய்வது எளிதாக இருக்கும். இதற்கு வேளாண், தோட்டக்கலை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.