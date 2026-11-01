நிலக்கடலை சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம்

UPDATED : அக் 31, 2026 11:32 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
போடி: தொடர் மழையால் போடி பகுதியில் மானாவாரி நிலங்களில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
போடி அருகே சில்லமரத்துப்பட்டி, சிலமலை, சூலப்புரம், மணியம்பட்டி, ராசிங்கபுரம், பொட்டிபுரம் உள்ளிட்ட கிராம பகுதியில் 800 ஏக்கருக்கு மேல் மானாவாரி நிலங்கள் உள்ளன. மழையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை, மொச்சை, சிறு தானியங் கள் பயிரிடுவது வழக்கம். போடி பகுதியில் சில நாட்களாக கனமழை பெய்தது. இதனால் வறண்டுள்ள நிலங்களில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
மழையால் மானாவாரி நிலங்களில் விவசாயிகள் நிலக்கடலை விதைப்பு செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். நிலக்கடலை நடவு செய்து 110 நாட்களில் பலன் கிடைக்கும் என்பதால் இதனை சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். நிலக்கடலைக்கு ஊடுபயிராக ஆமணக்கு பயிரிட்டு வருகின்றனர்.