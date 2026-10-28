பெரியாறில் நீர்மட்டம் உயர்வால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை நீங்கியது
பெரியாறில் நீர்மட்டம் உயர்வால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை நீங்கியது
UPDATED : அக் 28, 2026 06:36 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:33 PM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் பெய்த மழையால் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்து வருவதால் முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை அபாயம் நீங்கியது. இதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
முல்லைப் பெரியாறு அணை நீரை நம்பி கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் 14 ஆயிரத்து 707 ஏக்கர் பாசனப்பரப்பில் இருபோக நெல் சாகுபடி உள்ளது. வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் போக சாகுபடிக்காக ஜூன் முதல் வாரத்தில் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அணையில் நீர் இருப்பு திருப்திகரமாக இருந்ததால் ஜூன் 1ல் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஜூன் 1ல் நீர்மட்டம் 110.80 அடியாக குறைந்திருந்ததால் தண்ணீர் திறக்கவில்லை. இந்நிலையில் அவ்வப்போது நீர்ப் பிடிப்பகுதியில் சாரல் மழை பெய்ததால் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் ஜூன் 18 , ஜூலை 13 ஆகிய நாட்களில் தேக்கடியில் மழை வேண்டி பிரார்த்னை செய்தனர். அதன்பின் ஆக.1ல் கன மழை பெய்தது. அதிகபட்சமாக பெரியாறில் 117.4 மி.மீ.,மழை பதிவானது. இதனால் நீர்வரத்து வெகுவாக அதிகரித்து நீர்மட்டம் ஆக.8ல் 122.30 அடியாக உயர்ந்தததால் கம்ப பள்ளத்தாக்கு முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
முறைப்பாசனம் அறிமுகம்
அதன்பின் மழை குறைந்து நீர்மட்டம் குறைய துவங்கியது. இதனால் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் முறைப் பாசனத்தை அமல்ப்படுத்தினர். இரண்டு மாதம் தாமதமாக துவங்கிய முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் இருந்தது. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக அணை நீர்ப் பிடிப்பு பகுதியில் மழை பெய்து மீண்டும் நீர்மட்டம் உயரத் துவங்கியுள்ளது. நேற்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 121.50 அடியாக இருந்தது. (மொத்த உயரம் 152 அடி). நீர்வரத்து 1092 கன அடியாகும். நீர் இருப்பு 2925 மில்லியன் கனஅடியாகும். தமிழகப் பகுதிக்கு முதல் போகம் மற்றும் குடிநீருக்காக 400 கன அடி திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாம் சாகுபடி துவக்க வாய்ப்பு
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் பல இடங்களில் நெல் கதிர்விடும் பருவத்தில் உள்ளது. இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் தண்ணீர் தேவை உள்ளது. தற்போது நீர்மட்டம் 120 அடியை கடந்திருப்பதால் முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் நீங்கியது. நவம்பரில் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளது. அந்த நேரத்தில் மேலும் நீர்மட்டம் உயருமானால் இரண்டாம் போக சாகுபடியையும் துவக்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். இது விவசாயிகளிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.