நீர்வளத்துறை கை விரித்ததால் விவசாயிகள் வாய்க்கால் சீரமைப்பு
நீர்வளத்துறை கை விரித்ததால் விவசாயிகள் வாய்க்கால் சீரமைப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 04:11 AM
ADDED : அக் 20, 2026 05:14 PM
பெரியகுளம்: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையில் 5 கண்மாய்களின் வாய்க்கால் சீரமைக்க நீர்வளத்துறை கைவிரித்ததால் விவசாயிகள் பங்களிப்புடன் கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிகளை துவங்கினர்.
பெரியகுளம் தேவதானப்பட்டி ரோடு எ.புதுப்பட்டி அருகே மஞ்சளாறு வடிநிலக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்டது நந்தியாபுரம் கண்மாய், இதன் அருகே பொட்ட வண்ணான் கண்மாய், லைக்கம்பட்டி கண்மாய், பொட்டங்குளம் கண்மாய், நெடுங்குளம் கண்மாய் ஆகிய 5 கண்மாய்கள் உள்ளன. இக்கண்மாய்களுக்கு கும்பக்கரை, பாம்பாற்று மற்றும் காட்டுவாரி தண்ணீர் வரும். கண்மாய் நீரினை நம்பி நெல், கரும்பு, வாழை மற்றும் வெற்றிலை கொடிக்கால் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பாம்பாற்று விவசாயிகள் நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கத்தினர் 600 க்கும் மேற்பட்டோர் இக்கண்மாய் நீரினை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். இரு ஆண்டுகளாக பருவமழை இல்லாததால் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லை. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்ய துவங்கியுள்ளது. நீர் வாய்க்காலில் பராமரிப்பு இன்றி களைச்செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனை அகற்றி, கரையைப்பலப்படுத்த வேண்டும் என நீர் வளத்துறையினரிடம் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை வைத்தனர். ஆனால் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் விவசாயிகள் சங்கத்தினர் பங்களிப்புடன் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நந்தியாபுரம் கண்மாய் அணைப்பகுதியிலிருந்து 3 கி.மீ., தொலைவு நெடுங்குளம் கண்மாய் வரை வாய்க்காலை தூர் வாரி கரையைப்பலப்படுத்தும் பணி துவக்கி உள்ளனர்.