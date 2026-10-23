/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விவசாய சங்க மறியல் 193 பேர் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 11:32 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:07 PM
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தேனி: தேனி நேரு சிலை அருகே, பிரிபெய்டு ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை ரத்து செய்தல், மேகமலை மக்களுக்கு பட்டா வழங்குதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ரோடு மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
மாவட்ட தலைவர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார். தாலுகா தலைவர் பாஸ்கரன் முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாகிகள் நாகராஜ், செல்வராஜ், விஜயலட்சுமி, ராஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். தேனியில் 72 பேர், போடியில் 39 பேர், கம்பத்தில் 42 பேர், தேவாரத்தில் 40 பேர் என மாவட்டத்தில் ரோடு மறியல் செய்த 193 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.