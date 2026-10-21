பனை மரக்கன்றுகள் நடும் விழா

UPDATED : அக் 15, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:18 PM
போடி: அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித் துறை, பசுமை பங்காளர் அமைப்பு, பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள் சார்பில் போடி அருகே தர்மத்துப்பட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் பனைமரக்கன்று, விதைகள் நடும் விழா நடந்தது.
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை திட்ட இயக்குனர் துஷார் ஸ்ரீஹரி ஷிண்டே தலைமை வகித்து பனை மரக்கன்றுகளை நட்டு துவக்கி வைத்தார். உத்தம்பாளையம் ஆர்.டி.ஓ., ராஜகுமார், போடி தாசில்தார் சுருளி, டி.இ.ஓ., சுருளி வேல், நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்ட பொறியாளர் குமணன், போடி உதவி கோட்ட பொறியாளர் இளம்பூரணம், போடி ஒன்றிய பி.டி.ஓ., க்கள் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், சீதாராமன், பசுமைப் பங்காளர் அமைப்பு நிறுவனர் பனை முருகன் முன்னிலை வகித்தனர். அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி செயலாளர் முருகேசன் வரவேற்றார். போடி பங்கஜம் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஜ.கா.நி.,மேல்நிலைப்பள்ளி, திருமலாபுரம் காமராஜர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு பனை மரக்கன்று, விதை களை நட்டனர்.