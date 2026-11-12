நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வயல் விழா கொண்டாட்டம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:25 PM
தேனி: ஆண்டிபட்டியில் உள்ள வைகை அணை நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நெல் பூங்கா, நெல் மகசூல் பெருக்குதல் என்ற தலைப்பில் வயல் விழா கொண்டாடப்பட்டது.விழாவிற்கு வேளாண் இணை இயக்குநர் வளர்மதி தலைமை வகித்தார்.
துணை இயக்குநர் ராஜசேகர் முன்னிலை வகித்தார். ஆண்டிபட்டி உதவி இயக்குநர் ஆனந்தன் பேசினார். விழாவில் பேராசிரியர்கள் கீதாராணி தரமான விதை உற்பத்தி பற்றியும், சுதாகர், கவிதா, பரமேஸ்வரி ஆகியோர் நெல்லில் உயர் விளைச்சல் ரகங்கள், அதிக மசூல் தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி பேசினர். ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் சாகுபடி செய்துள்ள ஏ.டி.டி., 57, ஏ.டி.டி., 59, கோ 55, ஏ.எஸ்.டி., 21, டி.பி.எஸ்., 5, ஆர்.என்.ஆர்., 15048 போன்ற நெல் ரகங்களில் மகசூல் தெரிந்து கொள்ள விவசாயிகளே அறுவடை செய்து மகசூல் மதிப்பீடு செய்தனர். விவசாயிகள், வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் விழாவில் பங்கேற்றனர்.