களிமண்ணில் உருவம் தயாரித்தல் போட்டி: எஸ்.யூ.எம்., பள்ளி சாதனை
களிமண்ணில் உருவம் தயாரித்தல் போட்டி: எஸ்.யூ.எம்., பள்ளி சாதனை
UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM
கம்பம்: பள்ளிக் கல்வித் துறை நடத்திய கலைத் திருவிழா போட்டியில் களிமண்ணால் உருவம் தயாரித்தலில் மாநில அளவில் ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யூ .
எம். தொடக்கப்பள்ளி மாணவர் முதலிடம் பெற்றார். கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் களிமண்ணால் உருவம் செய்தல் போட்டி, மதுரை மகாத்மா பள்ளியில் நடந்தது. தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இந்த போட்டியில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் முதலிடம் பெற்ற மாணவர்கள், மாநில போட்டியில் பங்கேற்றனர். இதில் ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யூ.எம். தொடக்கப்பள்ளியில் 5 ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர் மகீஸ் மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்றார். இவர் களிமண்ணால் பரத நாட்டிய மங்கை உருவத்தை செய்திருந்தது முதல்பரிசிற்கு தேர்வானது. வெற்றி பெற்ற மாணவரை பள்ளியின் தாளாளர் பிரபாகர் பாராட்டி பரிசுகள் வழங்கினார். இதில் தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியை மீனாட்சி மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.