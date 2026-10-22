/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அக்.,21ல் உங்களை தேடிஉங்கள் ஊரில் முகாம்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:20 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:16 PM
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தேனி: போடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அக்.,21 காலை 9:00 மணி முதல் அக்.,22 காலை 9:00 மணி வரை உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம் நடக்கிறது.
இந்த முகாமில் மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்கள் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வுகள் நடத்த உள்ளனர். போடி பாஸ்கரா மண்டபத்தில் அக்.,21 மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை பொதுமக்களிடம் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி மனுக்களை பெறுகிறார். போடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள் குறைகள், புகார்கள், கோரிக்கை மனு அளித்து பயன்பெறலாம்.