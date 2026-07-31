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மரக்கடையில் திடீர் தீ விபத்து: பல லட்சம் பொருட்கள் சேதம்
மரக்கடையில் திடீர் தீ விபத்து: பல லட்சம் பொருட்கள் சேதம்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
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போடி:போடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே மரக்கடை வைத்திருப்பவர் பிரபு 48.
நேற்று முன் தினம் நள்ளிரவு எதிர்பாராத விதமாக மரக்கடையில் தீ பற்றியது. வைக்கப்பட்டிருந்த கட்டைகளில் தீ பரவியது. அப்பகுதியினர் கொடுத்த தகவல் பேரில், போடி தீயணைப்பு துறையினர் சென்று தீயை அணை த்தனர். இதில் மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், விற்பனைக்காக வைக்கப் பட்டு இருந்த ரூ. பல லட்சம் மதிப்பில் ஆன மரம்,பலகைகள் எரிந்து சேதம் ஆனது. வெளியே வைக்கப் பட்டு இருந்த மரங்கள், மரப் பலகைகள் சேதம் இன்றி பாதுகாக்கப்பட்டன.