சென்னைக்கு அனுப்பப்படும் தீயணைப்பு வாகனங்கள்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
தேனி: தீபாவளி, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கையாக பல மாவட்டங்களில் இருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு, மீட்பு வாகனங்கள் சென்னைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதை அடுத்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்கிறது. அடுத்தடுத்து புயல்கள் உருவாக உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்தது. மழையை எதிர்கொள்ளவும், தீபாவளியை ஒட்டி பாதுகாப்புக்காகவும் சென்னைக்கு கூடுதல் தீயணைப்பு, மீட்பு வாகனங்களை அனுப்ப தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தீயணைப்புத் துறையினர் கூறியதாவது: பருவமழை முன்னெச்சரிக்கையாகவும், தீபாவளி நாட்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் துரிதமாக மீட்பு பணி மேற்கொள்ளவும் மாவட்டங்களில் இருந்து தலா ஒரு தீயணைப்பு வாகனம் வீதம் 30க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்னைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. தீயணைப்பு வாகனத்தை இயக்குவதற்கும், மீட்பு பணிகளுக்கும் மாவட்டத்திற்கு ஒரு குழு தேர்வு செய்யப்பட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது என்றனர்.