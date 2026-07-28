தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ பெருந்திட்ட வளாக குப்பையில் தீ: தேர்வுகளுக்கு படிப்போர் அவதி

﻿ பெருந்திட்ட வளாக குப்பையில் தீ: தேர்வுகளுக்கு படிப்போர் அவதி

﻿ பெருந்திட்ட வளாக குப்பையில் தீ: தேர்வுகளுக்கு படிப்போர் அவதி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:25 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:25 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

தேனி: தேனி பெருந்திட்ட வளாகத்தில் கொட்டப்படும் இலைச்சருகுகள் அடிக்கடி தீப்பற்றி எரிந்து புகை வருவதால் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தேர்வுகளுக்கு படிப்போர் அவதியடைகின்றனர்.

தேனி பெருந்திட்ட வளாகப்பகுதியில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், சி.இ.ஓ., அலுவலகம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், மாவட்ட குழந்தைகள் அலுவலகம், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிதிட்ட அலுவலகம், மாவட்ட உணவுப்பாதுகாப்பு அலுவலகம் அமைந்துள்ளன. இந்த அலுவலகங்களை சுற்றி அதிக மரங்கள் உள்ளன. மரங்களில் இருந்து விழும் காய்ந்த இலைகள், குப்பை உள்ளிட்டவை அலுவலகங்களுக்கு வடக்கு பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில் வடபுதுப்பட்டி ஊராட்சியினர் கொட்டுகின்றனர். இவை அடிக்கடி தீப்பற்றி எரிகின்றன. நேற்றும் தீப்பற்றி எரிந்ததால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது. இதனால் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் தேர்வுகளுக்கு படித்துக்கொண்டிருந்தவர்கள், அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்தவர்கள் அவதியடைந்தனர்.

அருகில் உள்ள வனப்பகுதியிலும் தீ பரவும் அபாயம் உள்ளது. அலுவலகங்கள் அருகே குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும், குப்பைக்கு தீ வைப்பவர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us