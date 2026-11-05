பெரியகுளத்தில் மீன்கடைகளால் சுகாதார கேடு: கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குமுறல்
பெரியகுளத்தில் மீன்கடைகளால் சுகாதார கேடு: கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குமுறல்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:09 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் நகராட்சி பகுதிகளில் மீன்கடைகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக கவுன்சில் கூட்டத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பெரியகுளம் நகராட்சி கவுன்சில் கூட்டம் தலைவர் சுமிதா தலைமையில் நடந்தது. கமிஷன் தமிஹா சுல்தானா முன்னிலை வகித்தார்.பொறியாளர் மோகன்ராஜ், சுகாதார ஆய்வாளர் அசன் முகமது,கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
மணி வெங்கடேசன் (அ.ம.மு.க.,): வடகரை ஜமீன்தார் பாடசாலை பகுதியில் குடிநீரில், பாதாளச்சாக்கடை கலந்து வருகிறது. இந்நிலை வடகரை முழுதும் பரவும் அபாய நிலை உள்ளது.
பொறியாளர்: விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பிரியங்கா (தி.மு.க.,): தென்கரை பஜார் வீதி,சுதந்திர வீதியில் ஆக்கிரமிப்புகளால் பள்ளி வாகனங்கள் சென்று வர சிரமம் ஏற்படுகிறது.
பால்பாண்டி (அ.ம.மு.க.,): பெரியகுளம் நகரில் புற்றீசல் போல் மீன் கடைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. இவற்றால் சுகாதாரக் கேடு ஏற்படுகிறது.
தலைவர்: சுகாதார ஆய்வாளர் அசன் முகமது மேற்பார்வையில், போலீசார் உதவியுடன் ரோட்டோர மீன் கடைகளை அகற்றுங்கள்.
நாகபாண்டி (அ.இ.பா.பிளாக்): 25 வது வார்டில் சிலர் முறைகேடாக பாதாளச்சாக்கடை இணைந்துள்ளனர்.
பொறியாளர்: கண்காணித்து அபராதத்துடன் அகற்றப்படும் என்றார்.
புது பஸ்ஸ்டாண்ட் எதிர்புறம், மூன்றாந்தல் பகுதியில் உள்ள தனியார் மதுபார் கடைகள் அகற்றுவது உள்ளிட்ட 49 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.