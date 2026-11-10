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வேலப்பர் கோயில் கந்த சஷ்டி விழாவிற்கு நாளை(நவ.10) கொடியேற்றம்
வேலப்பர் கோயில் கந்த சஷ்டி விழாவிற்கு நாளை(நவ.10) கொடியேற்றம்
UPDATED : நவ 09, 2026 05:10 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
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கம்பம்: கம்பம் வேலப்பர் கோயில் கந்தசஷ்டி விழா நாளை ( நவ 10 ) காலை 7:00 மணிக்கு கொடியேற்றம், காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்குகிறது. இதனை தொடர்ந்து நவ., 14 ல் திருவிளக்கு பூஜை, 15 ல் பால்குடம் எடுத்தல், சக்தி பூஜை, மகா அபிஷேகம், மாலை வேல் வாங்குதல், சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. நவ 16 ல் திருக்கல்யாணம், அன்னதானம், ஊஞ்சல் பூஜை நடைபெறும்.
கம்ப ராயப் பெருமாள் கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள சண்முகநாதர் கோயிலில் நடைபெற உள்ள கந்த சஷ்டி விழாவிற்கான காப்பு கட்டுதல் நாளை துவங்குகிறது. நவ 14 ல் குத்து விளக்கு பூஜை, நவ. 15 ல் பால்குடம், மாலை சூரசம்ஹாரம், நவ 16 ல் வள்ளி தேவசேனாவுடன் சண்முக நாதருக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, ஊர்பிரமுகர்கள் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.