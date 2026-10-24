கும்பக்கரை அருவியை மூழ்கி வெள்ளப்பெருக்கு

ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
பெரியகுளம்: கும்பக்கரை அருவியில் கனமழை காரணமாக அருவியை மூழ்கி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தூரம் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது. கொடைக்கானல் மலை அடிவாரம் வட்டக்கானல், வெள்ளகெவி பகுதியில் பெய்த மழையால் அருவிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. நேற்று முன்தினம் முதல் கும்பக்கரை பகுதியில் 'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' அறிவிப்பால் மதியம் 1:00 மணியிலிருந்து மறுதேதி குறிப்பிடாமல் கும்பக்கரை நுழைவு கேட் பூட்டப்பட்டது. கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும். இம்மாதத்தில் இரு முறை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. நேற்று இரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கன மழை காரணமாக அருவி மற்றும் படிக்கட்டுகளை மூழ்கி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
எச்சரிக்கை: கும்பக்கரை அருவி பகுதியில் தண்ணீரின் வேகம் அதிக அளவு உள்ளதால், அருவி கீழ்பகுதியில் சிலர் துணிகளை துவைப்பது. இக்கரையிலிருந்து அக்கரைக்கு செல்வது உட்பட எவ்வித செயலிலும் ஈடுபடக்கூடாது என வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.