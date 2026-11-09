/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பூ வியாபாரி காயம்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:38 PM
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தேனி: அல்லிநகரம் அழகுராஜா 29.
இவர் தேனி பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் செயல்படும் பூ மார்க்கெட்டிற்கு சென்றார். பூ வியாபாரம் நடைபெறும் பகுதியில் பட்டாசு வெடித்தார். இதனை பூ வியாபாரி சிவா 27, உள்ளிட்டோர் தட்டி கேட்டனர். இதனால் அழகு ராஜா, பூ வியாபாரிகளிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இருதரப்பினரும் தாக்கி கொண்டனர். இதில் சிவா காயமடைந்தார். சிவா புகாரில் அழகுராஜா மீதும், அழகுராஜா புகாரில் சிவா மீதும் வழக்கு பதிந்து தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.