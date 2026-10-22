/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குப்பை கொட்டும் இடங்களில் பூச்செடிகள்
UPDATED : அக் 10, 2026 10:23 PM
ADDED : அக் 10, 2026 10:19 PM
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தேனி: தேனி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 20வது வார்டு என்.ஆர்.டி.
நகர் 14 வது வது தெருவில் ரோட்டு ஓரங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்கம் பணியில் சுகாதார பிரிவினர் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் இருந்த குப்பையை அகற்றினர். தொடர்ந்து அங்கு பூந்தொட்டிகள், அழகு தாவரங்கள் வைத்தனர். குப்பை கொட்டிய இடத்தில் விழிப்புணர்வு பதாகை வைத்தனர். மேலும் அங்கு குப்பை கொட்ட வந்தவர்களை பிரித்து பணியாளர்களிடம் வழங்குமாறும், ரோடோரத்தில் வீசினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்து அனுப்பினர்.