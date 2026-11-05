ரோட்டோர ஓட்டல்களில் உணவு : பாதுகாப்பு துறை ஆய்வு நடத்த வலியுறுத்தல்
ரோட்டோர ஓட்டல்களில் உணவு : பாதுகாப்பு துறை ஆய்வு நடத்த வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 04, 2026 03:22 PM
சபரிமலையில் மண்டல கால பூஜைக்காக நவ.16ல் நடை திறக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் தேனி மாவட்டம் குமுளி வழியாக செல்வார்கள்.
பக்தர்களுக்காக தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆன்மீக அமைப்புகள் சார்பில் இலவச அன்னதான மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
இது தவிர தனியார்கள் அதிகமாக தற்காலிக சைவ ஓட்டல்களை துவக்குவார்கள். ஏராளமான அசைவ ஓட்டல்கள் சீசனுக்காக சைவ ஓட்டலாக மாறும்.
ஆய்வு தேவை
நீண்ட தொலைவில் இருந்து வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் ரோட்டோரங்களில் உள்ள ஓட்டல்களில் சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுத்து செல்வது வழக்கம். இந்த நேரத்தில் பக்தர்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு, ஒவ்வாமை பிரச்னை ஏற்படாமல் தவிர்க்க தற்காலிக ஓட்டல்களில் உணவுகளின் தரத்தை உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் அடிக்கடி ஆய்வு நடத்த வேண்டும். தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டியது அவசியமாகும்.
இது தவிர சைவமாக மாறிய அசைவ ஓட்டல்களில் உணவு தயாரிக்கும் இடங்களை கட்டாயம் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.
வழித்தடங்களில் உள்ள அனைத்து சைவ ஓட்டல்கள் குறித்து பக்தர்களுக்கு தெரியும் வகையில் ஆங்காங்கே காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.
விலை நிர்ணயம் எப்போது
சபரிமலை சீசன் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே இடுக்கி மாவட்டத்தில் கலெக்டர் தலைமையில் அனைத்து துறையினருடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி குமுளியிலிருந்து பம்பை வரை செல்லும் வழித்தடங்களில் உள்ள ஓட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலையை நிர்ணயம் செய்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஐயப்ப பக்தர்கள் அதிகமாக கடந்து செல்லும் தேனி மாவட்டத்தில் இதுவரை மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் விலை நிர்ணயம் செய்து அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்த ஆண்டாவது விலை நிர்ணயம் செய்து அறிவிக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஓட்டல்களில் விலை பட்டியல் தமிழ், மலையாளம், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ஓட்டல்கள் சுகாதாரமாக வைப்பதுடன் பக்தர்களுக்கு காய்ச்சிய குடிநீரை வழங்க வேண்டும்.